Malore improvviso a Desenzano: 61enne in gravi condizioni

E’ successo alle 17.22 in via Caduti dei Lager. Un uomo di 61 anni si è sentito male all’improvviso e la chiamata al 112 è scattata in codice rosso. Sul posto si sono precipitati i soccorritori della Croce rossa con ambulanza e auto medica e l’elisoccorso decollato da Brescia. Stando ai primi dati forniti da Areu, l’Azienda regionale emergenza urgenza, le condizioni dell’uomo sarebbero gravi e si tratterebbe di un infarto, in quanto è stata allertata anche l’Unità cardio coronarica. Seguiranno aggiornamenti

