Incidente stradale poco prima delle 11 a Visano, davanti al civico 15 di via Isorella, la strada che da Isorella conduce a Visano. Sul posto è presente la Polizia Locale e la Croce Rossa di Calvisano.

Incidente stradale

Le generalità dell’uomo rimasto coinvolto non sono ancora conosciute. Quello che si sa è che una volta che i soccorsi sono giunti sul posto, le sue condizioni sono apparse subito critiche tanto da essere segnalato come codice rosso. Al momento sembrerebbe che il mezzo sia finito fuori strada a seguito di un malore venuto al conducente. Avrebbe fatto, quindi, tutto da solo, ma è tutto ancora da verificare.

La missione è ancora in corso e l’uomo sta per essere trasportato in ospedale.

