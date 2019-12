Malore al concerto di Natale: corista del Brixia Camera Chorus si accascia sul palco. È successo questo pomeriggio al Teatro Agorà di Ospitaletto.

Malore al concerto di Natale: corista del Brixia Camera Chorus si accascia sul palco

Grande spavento questo pomeriggio per la platea del Teatro Agorà, a Ospitaletto.

Il Brixia Camera Chorus diretto dal maestro Francesco Andreoli e l’Orchestra Santa Cecilia di Gambara hanno dovuto interrompere lo spettacolo a causa di un fatto improvviso e inaspettato.

Il collasso

I musicisti stavano eseguendo il brano natalizio “Cantique de Noel”, accompagnando il soprano Barbara Vignudelli, quando un tonfo ha fatto fermare le oltre 70 persone sul palco.

Gli spettatori hanno visto aprirsi un varco: uno dei coristi giaceva a terra, immobile.

In sala, fortunatamente, si trovava un medico, anestesista agli Spedali Civili di Brescia, che è intervenuto prontamente in sinergia con alcuni volontari.

Sul posto anche la Croce Verde di Ospitaletto, allertata dai presenti e giunta in tempi brevissimi.

Calo di pressione

Da una prima valutazione medica si sarebbe trattato di un forte calo di pressione.

L’uomo coinvolto, 71 anni, non ha mai perso conoscenza: prima di crollare a terra, aveva tentato di allontanarsi dal palco, poiché aveva avvertito una sensazione di pesantezza e di mancamento. Troppo debole, nell’alzarsi è stramazzato a pancia in giù.

Sono stati minuti di apprensione. Ma il corista ha reagito positivamente ai soccorritori, che l’hanno immobilizzato e trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.

Il “professore” ha lasciato il teatro gremito salutando flebilmente con una mano il pubblico che l’ha salutato con un applauso scrosciante.

Insieme ai volontari della Croce Verde, anche la moglie del corista, che era presente dietro le quinte e ha accompagnato il marito per assisterlo durante i controlli ospedalieri.

Il concerto è poi ripreso regolarmente.

TORNA ALL’HOMEPAGE