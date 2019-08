Malore a Pontevico e una caduta a Roncadelle. Paura per una bambina che è stata portata al Civile pediatrico SIRENE DI NOTTE

Alle 22.12è arrivata una chiamata al 112 da via Carlo Alberto dalla Chiesa a Roncadelle per una bambina di 3 anni che si è fatta male cadendo al suolo. Immediatamente i soccorritori della Croce Verde di Ospitaletto hanno raggiunto il posto in codice giallo, ma fortunatamente la piccola non aveva lesioni gravi. E’ stata portata al Civile pediatrico in codice verde per gli accertamenti del caso.

Malore a Pontevico

A Pontevico all’1.07 un 46enne si è sentito male ed è scattato il codice giallo. In via XX Settembre si sono precipitati i soccorritori di Brescia e i carabinieri della Compagnia di Verolanuova. L’uomo è stato portato in codice verde all’ospedale di Manerbio.

