La notte di sabato a Brescia e provincia è stata tutto sommato tranquilla. Prima della mezzanotte si è registrato solo un malore a Borno, in via Vittorio Veneto. Coinvolto un 82enne trasportato all’ospedale di Esine prima in codice giallo poi in quell0 verde. Aggressione, poi, a Brescia, in contrada della mansione. Coinvolte quattro donne: di 21, 30, 38 e 58 anni tutte trasportate all’ospedale Civile della città.

Gli altri avvenimenti

All’1.30 a Moniga, malore per una 43enne in via del Magone. Tanta paura per lei, poi il trasporto all’ospedale di Desenzano in codice giallo. Infine, poco prima delle 5 di questa mattina, ribaltamento a Verolavecchia lungo via Cesare Battisti. Coinvolto un 33enne trasportato all’ospedale di Manerbio in codice verde.

