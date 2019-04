Malore a Leno: grave attacco cardiaco per un 57enne che ha accusato il colpo al cuore nei pressi dell’autosalone di via Brescia.

Si è sentito male mentre si trovava nei pressi dell’autosalone di via Brescia, al civico 52. Un 57enne è stato colto da un attacco cardiaco alle 12.15 circa ed è subito scattata la chiamata al 112. Inizialmente le sue condizioni non sembravano essere gravissime e l’ambulanza della Croce Rossa è partita in codice giallo. Ma le sue condizioni si sono aggravate di lì a poco: il codice dell’emergenza è diventato rosso ed è stata attivata anche l’Unità di cardiologia complessa (Ucc) dell’ospedale di Manerbio. La missione dei soccorritori è ancora in corso.

