Ieri sera all’oratorio di Pievedizio si è tenuta una cena conviviale organizzata dagli Alpini.

La serata

Se gli Alpini chiamano Mairano risponde in massa, con grande partecipazione, entusiasmo e allegria. Soprattutto se, come in questo caso, in palio c’è una causa importante. Il ricavato della cena di ieri, infatti, sarà devoluto all’acquisto di un defibrillatore per l’asilo.

“Ringraziamo tutti i volontari e i partecipanti – ha commentato il capogruppo Pierangelo Forbiti – Questa serata ci riempie di soddisfazione”.

