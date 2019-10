Questa mattina a Pievedizio di Mairano si è tenuta la 39esima festa dell’anziano.

Il pranzo

Amministrazione, associazioni riunite e semplici volontari hanno dato il massimo: il pranzo allestito nel salone dell’oratorio di Pievedizio ha accolto e ristorato tutti i più vecchi amici della comunità.

Dopo il saluto della Banda Civica, un attimo prima che il banchetto si aprisse, i Carabinieri di Dello si sono ritagliati lo spazio per una breve informativa contro le truffe. Il maresciallo Sergio De Vietro ha passato in rassegna le principali accortezze per smascherare ladri e truffatori. “La vostra generazione ha una grandissima fiducia nel prossimo – ha commentato il sindaco Igor Zacchi – Trovo sia una cosa bellissima, ma devo invitarvi ad essere prudenti”.

Tra i volontari era presente anche il vicesindaco Gianmarco Sbaraini. “Questa festa vuole essere una coccola per tutti i nostri anziani, che rappresentano la memoria storica della nostra comunità”, ha commentato.

A quel punto, i volontari hanno portato in tavola le prime portate. Le preoccupazioni, almeno per qualche ora, sono passate in secondo piano: protagoniste assolute sono state l’amicizia e la voglia di stare insieme.

