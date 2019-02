A Mairano un’intera mattinata di festa ha celebrato don ErasmoFierro, che solo ieri ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale.

La festa della cittadinanza

Le istituzioni, i chierichetti e tutti gli amici hanno atteso don Erasmo fuori da casa, per poi accompagnarlo davanti al municipio tra le note festose della banda. “Il parroco è una figura di riferimento per tutta la comunità – ha detto il sindaco PaolaArini – Per tutti noi è impossibile penetrare nell’intimità del momento, ma vogliamo comunque stargli vicino”. Insieme a Paola Arini don Erasmo ha voluto recarsi per un momento di preghiera davanti al monumento dei Caduti. Accompagnato dalla banda, ha infine raggiunto la sua prima chiesa, quella in cui è cresciuto e che l’ha portato all’incontro con Dio.

La prima messa

Una messa così partecipata non la si vedeva da un pezzo: la chiesa era gremita di amici, laici e consacrati, riuniti per fare festa. Erano presenti i padri della Congregazione dei Canonici Regolari dell’Immacolata Concezione; don Piero Pochetti ha aperto la celebrazione e ha affidato l’omelia al Monsignor VincenzoPeroni.

La commozione di don Erasmo

Al termine della funzione solenne, don Erasmo ha tenuto un toccante discorso di ringraziamento verso Dio, la famiglia, la Parrocchia di Mairano e tutta la comunità. Il sacerdote ha paragonato la sua vocazione al processo di produzione del vino: ognuno ha dato il suo contributo in ciascuna fase. “Grazie per il terreno buono”, ha concluso tra le lacrime.

TORNA ALLA HOMEPAGE