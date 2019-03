A Verolanuova una serata che pone l’attenzione sui giovani e sulle nuove dipendenze

“Magari gli venisse la digitalfobia”

A tenere la serata rivolta a insegnanti e genitori, di bambini e giovani, nati o contaminati dall’era digitale, è stata la dottoressa Doriana Galderisi, psicologa criminale e scolastica.

La dottoressa ha fornito gli strumenti ai presenti per individuare le criticità, i segnali d’allarme, percepibili dall’atteggiamento, che i bambini e i giovani, tengono quotidianamente. Oltre ad individuare le situazioni sospette sono stati forniti dei suggerimenti su come agire per permettere agli adulti di essere in grado di intervenire in modo idoneo per essere da aiuto e da supporto.

L’evento è stato patrocinato dall’istituto comprensivo statale di Verolanuova. ad aprire la serata sono state la professoressa Sara Abbiati e dalla dirigente scolastica del comprensivo verolese Giuseppina Calzavacca. Ottima partecipazione del pubblico, che ha interagito con la dottoressa Galderisi.