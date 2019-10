Bernardo Cherubini, per tutti Dino, 78 anni, è mancato martedì in seguito ad una malattia. Tutto il paese lo ricorda e si stringe al dolore della famiglia.

Bernardo Cherubini

Cherubini era molto noto in paese per la sua attività nel commercio delle calzature. Passione ereditata dal padre e continuata da tutti i figli e dai nipoti. Ancora molti lo ricordano con il cavallo ed il carretto mentre si spostava tra i paesi della bassa per vendere scarpe. Buono, socievole, allegro, sempre pronto alla battuta in paese lo conoscevano tutti. “Sopra ogni cosa mio zio era una persona di grande cuore – ha ricordato la nipote Elena Cherubini – Ha speso la vita dedicandosi al lavoro ed alla famiglia”. I funerali si svolgeranno giovedì 24 nella chiesa parrocchiale alle 15.30.

