Lutto a Chiari, l’ultimo commosso saluto a Silvia Cavalli. La 30enne è stata consigliere e militante della Lega.

Prima le parole del parroco don Rosario Verzeletti poi il saluto commosso di un amico. Il feretro della 30enne clarense all’uscita dalla chiesa è stato accompagnato da un forte applauso. Centinaia le persone che oggi si sono strette attorno alla famiglia Cavalli e al fidanzato Manuel. Presenti al funerale tanti giovani amici, parenti e figure di spicco della Lega che hanno voluto salutare per l’ultima volta una ragazza che ha saputo farsi amare per la sua passione e per quel fantastico sorriso.