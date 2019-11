Contestualmente ai i controlli straordinari del territorio in zone ritenute a rischio disposti dal Questore di Brescia, sono state sanzionate due persone.

Alcool e spaccio

Le operazioni delle Forze dell’Ordine hanno la finalità di monitorare le zone ritenute più a rischio. In seguito ad un controllo straordinario del territorio la Compagnia di Gardona Val Trompia, nel Comune di Lumezzane, ha sanzionato due persone per violazione dell’articolo 186, guida sotto l’influenza di alcool. Nello stesso servizio è stato rintracciato e arrestato un cittadino italiano in esecuzione di un ordine di carcerazione per reati in materia di spaccio di stupefacenti, dovendo scontare lo stesso 2 anni e 4 mesi di reclusione.

