San Paolo ha dato oggi pomeriggio l’ultimo saluto a Elisabetta Piovani, da tutti conosciuti come Betta.

L’ultimo saluto

San Paolo ha dato oggi pomeriggio l’ultimo saluto a Elisabetta Piovani, per tutti Betta e conosciutissima non solo in paese ma anche in tutta la Bassa per il suo storico negozio di scarpe Betta e Zeno. Malata ormai da diversi anni, è scomparsa nei giorni scorsi a 85 anni. E in tantissimi ci hanno tenuto a dargli un ultimo saluto. “La massiccia partecipazione dice già la grandezza della stima e dell’affetto che proviamo nei confronti di Elisabetta – le parole del parroco don Alessandro Cremonesi durante l’omelia – E’ stata un esempio e una presenza storica all’interno della nostra comunità”.

TORNA ALLA HOME PAGE