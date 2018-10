A Coniolo l’addio al grande imprenditore Giacomo Bossoni.

L’ultimo saluto

Una comunità in lutto quella che oggi pomeriggio si è riunita per salutare un’ultima volta lo storico imprenditore Giacomo (Mino) Bossoni. Stracolma la chiesa della frazione, Coniolo, che ha accolto oltre a parenti e amici anche tanti dipendenti delle concessionarie del Gruppo Bossoni, che conta ben 16 sedi in Lombardia. Durante la funzione don Domenico Amidani ha sottolineato le grandi qualità di uomo e di imprenditore di Bossoni, scomparso all’età di 87 anni. Giacomo lascia la moglie Orsolina e i figli Sergio, Mauro, Massimo, Santo e Angelo.