L’ultimo saluto di Bagnolo Mella ad Angiolino Vitti, storico volontario dell’oratorio.

L’ultimo saluto a Vitti

Bagnolo Mella ha dato oggi l’ultimo saluto ad Angiolino Vitti, scomparso a 62 anni. Vitti era molto conosciuto non solo per la sua azienda di calzificio, ma anche perché era uno dei volontari dell’oratorio. “Il nostro Angiolino ha saputo creare altri legami oltre a quello della famiglia, sia lavorativamente parlando sia nell’amicizia – ha sottolineato don Faustino Pari durante l’omelia – Per l’oratorio è stato molto importante perché ha fatto si, insieme ad altri, che diventasse un luodo dove potessero ritrovarsi anche le famiglie”. Vitti lascia la moglie Lorena e i figli Valentina, Elisa, Nicola e Federico.

TORNA ALLA HOME PAGE