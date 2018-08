Addio alla maestra Piera Compagnoni, scomparsa a 107 anni.

L’ultimo saluto

La comunità di Bagnolo Mella ha dato l’ultimo saluto alla maestra Piera Compagnoni, scomparsa a 107 anni. Se ne va un pezzo di storia di Bagnolo Mella e anche la seconda donna più longeva della provincia di Brescia. “La vostra nonna ha dato l’esempio al nostro paese – ha sottolineato monsignor Severino Chiari durante la sua omelia – L’eredità che ci lasca è un’eredità grande nella sostanza e nella grandezza della persona. Grazie maestra Piera per tutto quello che hai fatto per la comunità. Che il Signora ti ricompensi per le tante cose belle che hai portato”.