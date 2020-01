Tutta la comunità si è riunita, martedì pomeriggio nella chiesa parrocchiale, per l’ultimo saluto a don Francesco Maraccani, 83 anni.

Don Francesco Maraccani

Don Maraccani è stato una figura di spicco in paese e nei salesiani dove ha ricoperto numerosi ruoli importanti e si è sempre contraddistinto per valore umano e grande impegno. Preside della Casa salesiana di Brescia a Bottonaga, segretario dei Salesiani e in ultimo procuratore del Rettor Maggiore dell’Istituzione Salesiana nella Santa Sede, sono solo alcuni degli incarichi che ha ricoperto. La bella omelia del parroco don Lorenzo Boldrini ha tracciato la figura umana e religiosa del salesiano, tratteggiata attraverso i ricordi di chi lo ha conosciuto. “Don Franco ha vissuto in modo genuino la sua fede, un uomo di grande umanità che ha saputo mantenere un forte legame con la sua comunità”, ha sottolineato don Boldrini. Numerose sono state le testimonianze di chi lo ha conosciuto, tutte hanno sottolineato la forza e la sapienza del salesiano che ha saputo trasmettere a tutti.

TORNA ALLA HOME PAGE