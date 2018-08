Oggi l’ultimo saluto alla trentaduenne orceana Eliana Scaramuzza, ad Acqualunga.

“Ragazza particolare, dal nome che richiama il sole, a tutto quanto ha vissuto, sperimentato, donato- le parole di Don Pierino Boselli, durante la messa – Non era mai pienamente realizzata, sempre alla ricerca di qualcosa di più. Ragazza ricca di valori, non è stata la ragazza della rassegnazione ma la donna della costruzione quotidiana di qualcosa di autentico è di vero. Che tu possa, come evoca il tuo nome, brillare per essere la luce dell’eternità”.