Stamattina nella parrocchiale di Orzinuovi c’è stato l’ultimo saluto ad Angelo Luigi Saurgnani, per tutti Gigi, 81 anni.

L’ultimo saluto a Gigi Saurgnano

Erano tantissimi fra amici, parenti, pazienti e personale sanitario delle Croce Verde di Orzinuovi e dell’ospedale della città, che stamattina si sono radunati nella parrocchiale della città per l’ultimo saluto al dottor Saurgnano, venuto a mancare nei giorni scorsi. Saurgnano è stato per anni stimatissimo medico chirurgo che ha prestato per anni servizio al nosocomio cittadino.

“Una persona che ha dato tutto per Orzinuovi e per i suoi pazienti, che ha insegnato ad affrontare la vita con il sorriso”, hanno raccontato i tanti che hanno lavorato con lui, molto commossi.

TORNA ALLA HOME