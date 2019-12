L’ultimo addio di Palazzolo a Silvano Moeschi: questa mattina si sono tenuti i funerali dell’ex sindaco della città.

Addio a Silvano Moeschi

Una chiesa gremita di persone questa mattina ha accolto Silvano Moeschi, ex sindaco di Palazzolo sull’Oglio scomparso giovedì mattina all’età di 82 anni. Una folla di persone, giunte per salutare un un uomo che nella vita politica e sociale della comunità ha sicuramente fatto la differenza, lasciando un segno profondo. Per anni dipendente alla Marzoli, storica azienda di Palazzolo, ha sempre avuto a cuore la famiglia e il suo lavoro e per questo nel 1991 gli era stata conferita l’onorificenza di cavaliere (ordine al Merito) della Repubblica. Moreschi è stato vicesindaco nel secondo mandato del sindaco leghista Gianpiero Metelli, morto nel 2003. Nel 2004 è stato eletto sindaco alla guida del Centrodestra: carica che ha mantenuto fino al 2009.

TORNA ALLA HOME