La comunità ha salutato Armando Gardoni, 81 anni, storico commerciante del paese.

Addio ad Armando Gardoni

Lo ricorderanno tutti per il suo negozio di scarpe in via Cavallotti, per la sua passione da pilota di kart e per l’impegno nell’Orceana Calcio nei tempi d’oro. Una persona solare, di grande fede, conosciuta da tutti per il suo spirito di aggregazione. Purtroppo si è spento nel sonno nella notte fra domenica e lunedì e stamattina, la comunità, gli ha dato l’ultimo commosso saluto. Una persona che non verrà mai dimenticata, come ha sottolineato il parroco don Domenico Amidani durante l’omelia celebrata nella parrocchiale, gremita di parenti, amici e conoscenti che si sono stretti attorno alla famiglia.

