L’ospedale di Manerbio “saluta” il laboratorio di analisi: l’Asst ha deciso di centralizzare il servizio nel presidio di Desenzano.

“Addio” al laboratorio

Una riorganizzazione per migliorare la sanità o un nuovo pezzo che, nonostante i lavori di ampliamento in corso, verrà strappato all’ospedale? Dipende da punti di vista, quello dell’Asst del Garda e quello di chi ogni giorno timbra il cartellino al nosocomio: certo è che la decisione «improvvisa» di trasferire il laboratorio di analisi a Desenzano, decentralizzando le attività di routine ora garantite dalla struttura delle Bassa (stessa cosa per Gavardo), è stata accolta tutt’altro che di buon grado.

L’articolo completo sul Manerbioweek in edicola da venerdì 22 novembre

TORNA ALLA HOME PAGE