Litiga con un ciclista a Coccaglio, prende l’auto e lo investe. E’ successo ieri pomeriggio in via Adelchi Negri, nel piazzale del mercato.

E’ successo ieri pomeriggio, martedì, alle 14.30 in via Adelchi Negri a Coccaglio, nel piazzale del mercato. Tra un ciclista 48enne e un coccagliese classe 1989 è scoppiata una lite. I due si sono presi a male parole e il giovane, pieno d’ira, non ci ha pensato due volte: ha avviato l’auto e ha investito il ciclista.

I soccorsi

Immediata la chiamata al 112 e l’arrivo dei soccorsi con un’ambulanza da Rovato e un’auto medica da Brescia. Sul posto per i rilievi del caso gli agenti della Polizia locale del Montorfano.

I vigili, accertata la dinamica dell’accaduto, si sono attivati subito per cercare il 29enne, che era fuggito senza nemmeno prestare soccorso al ciclista investito.

Denunciato

Il coccagliese è stato individuato e fermato. La Polizia locale l’ha denunciato per lesioni personali dolose, fuga e omissione di soccorso. Inoltre i vigili gli hanno sospeso la patente e hanno sequestrato la sua Fiat 500.

L’investito invece è stato portato in codice giallo al nosocomio di Chiari e se la caverà con 90 giorni di prognosi a causa delle lesioni riportate.