Lite violenta tra vicini a Castelcovati: finisce all’ospedale. E’ successo questa mattina in via Da Vinci. Tre gli uomini coinvolti e trasportati in ambulanza.

Lite violenta tra vicini a Castelcovati: finisce all’ospedale

E’ successo questa mattina, in via Da Vinci a Castelcovati. Una lite tra vicini si è trasformata in rissa. Tre le persone coinvolte. Due uomini ucraini hanno discusso con un kosovaro poco prima di mezzogiorno. Pare che alla base della discussione ci siano delle divergenze di vicinato tra le parti. Ad avere della peggio è stato uno dei due amici che è stato ferito con un oggetto contundente e si trova adesso in prognosi riservata. Tutti sono stati trasportati in ospedale e identificati.

Sul caso stanno indagando i carabinieri della stazione di Castrezzato, appartenenti alla Compagnia di Chiari, che faranno luce sui fatti.

