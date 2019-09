Lite a Palazzolo, picchia il collega e poi scappa: sul fatto stanno indagando i carabinieri.

Picchia il collega, poi scappa

E’ successo circa un’ora fa, in via Garibaldi, vicino al ponte romano e alla farmacia, a pochi passi dall’entrata della festa di Mura. I motivi alla base dell’aggressione sono ancora da accertare, ma dalle prime informazioni sembra che a essere coinvolti siano due uomini italiani, colleghi di lavoro, che all’improvviso hanno iniziato a picchiarsi. Uno di loro, quello che ha avuto la peggio, è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice giallo. L’altro, invece, si è dato alla fuga prima che arrivassero i carabinieri. Sono in corso le indagini sull’accaduto.

