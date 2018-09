L’europarlamentare ha accolto l’ivnito dell’assessore alla sicurezza Riccardo Pasca per un confronto sul tema scottante della viabilità in paese.

Lara Comi a Bagnolo

“A Bagnolo Mella troppe auto e mezzi pesanti attraversano il centro paese: occorre al più presto una soluzione viabilistica”. Lo afferma Lara Comi, europarlamentare di Forza Italia e vicepresidente del Gruppo PPE, che ha accolto l’invito dell’assessore alla sicurezza di Bagnolo Mella, Riccardo Pasca, per un confronto sul tema scottante della viabilità e della mobilità in paese, in attesa che si concretizzi la “deviante”, un’opera necessaria per espellere dal centro del aese il traffico pesante e quello di attraversamento che quotidianamente si riversano sulla strada provinciale 45bis.

Il prossimo passo

“Con l’Amministrazione abbiamo convenuto di muoverci a livello locale e regionale partendo da un’analisi dei rischi della salute e da una raccolta firme dei cittadini – ha spiegato Lara Comi – Con questa iniziativa dimostriamo ancora una volta come la politica possa andare oltre le divisioni partitiche per risolvere i problemi, avendo come priorità la salute dei cittadini e la viabilità dei territori”.