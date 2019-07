Le suore lasciano Chiari dopo più di 50 anni. La notizia che ha lasciato i fedeli senza parole è stata annunciata durante le Messe dello scorso week end.

Nessuno mai se lo sarebbe aspettato: dopo più di 50 anni le suore lasceranno Chiari. E dopo la notizia della partenza di don Pierluigi Chiarini che se ne andrà dall’oratorio per diventare parroco di Borgo San Giacomo, la dipartita delle Dorotee di Cemmo ha suscitato l’amaro in bocca a numerosi fedeli. La comunicazione, e non senza dispiacere, è stata fatta nelle Messe di sabato e domenica da monsignor Gian Maria Fattorini che ha letto ai parrocchiani la lettera firmata dalla Madre generale già in accordo con il vescovo Pierantonio Tremolada. La decisione è definitiva: a settembre suor Daniela Mazzoleni, suor Emilia Baresi e suor Tullia Filippucci lasceranno la loro casa situata nella struttura del Centro Giovanile di via Tagliata, sopra la ludoteca che da tempo gestivano.

