È accaduto poco fa al cimitero di Verolavecchia

Le Anc Verolanuova e Pontevico onorano il Maresciallo Capo Di Bernardo

I membri delle due Anc, associazioni nazionali carabinieri, di Verolanuova e di Pontevico, si sono riuniti nella tarda mattinata dinnanzi alla tomba del Maresciallo Capo Luigi Di Bernardo nel cimitero di Verolavecchia.

A 48 anni dalla scomparsa le due sezioni continuano ad onorare anno dopo anno il Maresciallo Capo dei Carabinieri Di Bernardo, morto in una sparatoria all’eta di 39 anni mentre era in servizio a Clusane, dove in quel periodo viveva con la moglie Maria, verolavecchiese.

Le Anc Verolanuova e Pontevico hanno onorato l’anniversario della sua morte avvenuta 48 anni fa, nella giornata di ieri, alla presenza del nipote Achille.