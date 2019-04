Lavori sui binari della stazione di Chiari: “Non dormiamo più di notte”. I residenti in zona sono esasperati e l’intervento sembra non avere fine.

Lavori notturni in stazione

“Non dormiamo più di notte”. Non ne possono davvero più i residenti che abitano nei pressi della stazione. Qualche settimana fa sono iniziati i lavori sui binari e, dopo aver sopportato per qualche giorno, i clarensi non ne possono più. I rumori superano di gran lunga quelli consentiti dalla legge. Iniziano poco prima di mezzanotte e continuano fino alle 4 del mattino. L’intervento dipende dalle Ferrovie dello Stato e non è stato comunicato nemmeno al Comune. L’Amminstrazione si farà da tramite per capire quanto durà ancora questo disagio.

L’articolo completo è sul ChiariWeek in edicola da questa mattina, venerdì 26 aprile.

TORNA ALLA HOMEPAGE