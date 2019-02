Renato Franzoglio era stato condannato in primo grado a 1 anno e 4 mesi di reclusione.

Lavori all’ex cinema: condannato in Appello Franzoglio

L’ex presidente della Fondazione Bertinotti Formenti, Franzoglio, è stato condannato in secondo grado a 1 anno e 2 mesi per la vicenda legata ai lavori (mai finiti) dell’ex cinema teatro Sant’Orsola. In primo grado Franzoglio era stato condannto a 1 anno e 4 mesi. Per quale motivo? Per il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altri enti pubblici e per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti. La Corte d’Appello ha confermato di fatto la sentenza di primo grado e l’impianto accusatorio. In sostanza la società Quattro colori, rappresentata sempre da Franzoglio, aveva partecipato a un bando comunale per il rifacimento della facciata esterna del teatro (chiuso dal 1990) nel 2013. La società (depositando anche la fattura per oltre 104mila euro emessa dalla società che aveva eseguito i lavori) aveva dichiarato che i lavori erano finiti il 28 giugno. Per questo il Comune aveva erogato un contributo di quasi 23mila euro.

Lavori mai finiti

Peccato che la verità era molto diversa. I lavori non erano mai stati ultimati e a scoprirlo era stata l’Amministrazione Vizzardi nel 2015 dopo un sopralluogo tecnico. Dunque il Comune aveva disposto la revoca del contributo già erogato alla “Quattro Colori”.

Ricorso in Cassazione

Franzoglio ha fatto sapere che farà sicuramente ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello di Brescia.