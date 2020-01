Dramma a Desenzano: l’auto prende fuoco, gravemente ustionato un uomo. La chiamata ai soccorsi è arrivata in codice rosso alle 17.56 da via Dolarici a Desenzano.

L’auto prende fuoco: gravemente ustionato un uomo

Un’auto ha preso fuoco mentre al suo interno si trovava un uomo, rimasto gravemente ustionato. Sul posto ci sono i Vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Desenzano, mentre è stato chiamato anche l’elisoccorso.

Stando ai primi dati forniti da Areu, l’Azienda regionale emergenza urgenza, la chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso alle 17.56 ed è stata classificata come un “non noto”. La dinamica di quanto accaduto è infatti al vaglio delle Forze dell’ordine, che al momento sono al lavoro per capire quanto sia avvenuto in via Dolarici. A precipitarsi a Desenzano per soccorrere l’ustionato sono stati i volontari della Valtenesi con l’ambulanza e un’auto medica, mentre è stato allertato anche l’elisoccorso da Brescia. Seguono aggiornamenti.

