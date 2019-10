Un appello alle coscienze per la scuola materna Dante Ferrante di Brandico, a rischio chiusura dopo ben 85 anni di attività: «Mancano i componenti del Consiglio di Amministrazione, qualcuno si faccia avanti. Abbiamo solo pochi giorni», ha dichiarato il sindaco Fabio Pensa.

L’asilo rischia di chiudere

Si tratta di tempi veramente difficili quelli che sta attraversando il Comune di Brandico, dato che in paese si è dovuto fare a meno di servizi importanti come il Grest, il dopo scuola e la squadra di calcio, tutto per mancanza di iscritti e di spazi.

Ora è a serio rischio anche l’asilo, che conta 35 iscritti, tutti bimbi del paese, che non ha nessuno con la volontà di farsi avanti per entrare nel Consiglio di Amministrazione.

La drammatica situazione è stata resa nota dal primo cittadino Pensa, che ha sanciato un appello alle coscienze dei brandichesi sollecitando le nomine degli associati: mancano meno di 10 giorni alla scadenza delle presentazioni e a dicembre il Cda scadrà.

