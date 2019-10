L’antica chiesa dell’Addolorata imbrattata dai writer, l’assessore alla Cultura Leonardo Binda ha espresso tutto il suo sdegno: «L’ignoranza non ha mai fine».

Non è la prima volta che dei writer scatenati, senza alcuna abilità artistica imbrattano i muri della città. E’ accaduto in passato ad alcuni privati, che si sono trovati i caseggiati imbrattati, come sulle mura della Rocca ma anche su altri beni pubblici e nei giorni scorsi è capitato nuovamente sulle antiche mura di San Giorgio.

Alcuni orceani se ne sono accorti e hanno allertato immediatamente l’Amministrazione, in particolare Binda, che si occupa della cultura.

