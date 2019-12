L’Autorità nazionale anticorruzione ha dato ragione al Comune di Paratico e ha archiviato la segnalazione arrivata da parte di un cittadino.

L’Anac archivia la segnalazione

Nella comunicazione sull’archiviazione della segnalazione l’Anac ha sottolineato come la normativa citata, quella che opera “in materia di gratuità degli incarichi conferiti a favore di soggetti titolari di cariche elettive” sia valida per incarichi di chi operi in Comuni con più di 15mila abitanti.

Infatti chi lavora in un comune con più di 15mila abitanti non può ottenere un incarico in un altro comune con le stesse caratteristiche. Ma né Paratico né Erbusco, Comune di cui Ilario Cavalleri è sindaco (oltre che essere responsabile dell’Ufficio Tecnico di Paratico), hanno queste caratteristiche.

Pertanto la segnalazione è stata completamente archiviata.

Il commento del sindaco

“Siamo soddisfatti di quest’archiviazione, conferma che abbiamo seguito le leggi – ha commentato il sindaco Gianbattista Ministrini – C’è chi può non essere d’accordo dal punto di vista politico, ma la cosa più importante è che tutto sia stato fatto in modo corretto ed è quello che è avvenuto”.

