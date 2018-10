Ladri in azione in tre aziende a Castegnato. Rubati denaro contante e alcuni attrezzi da lavoro in via Giuseppe di Vittorio nella notte fra domenica e lunedì.

Ladri in azione in tre aziende a Castegnato

Si sono introdotti in tre aziende coperti dal buio della notte e hanno portato via denaro contante e alcuni attrezzi da lavoro. E’ successo nella notte fra domenica e lunedì (ieri notte) a Castegnato in tre aziende di via Giuseppe di Vittorio.

I furti e i danni causati per entrare nelle tre fabbriche sono stati scoperti sono questa mattina, lunedì. Immediata la chiamata ai Carabinieri. Sul posto per i rilievi e le indagini del caso i carabinieri del Radiomobile di Chiari.