Ladri di vasi in azione a Cignano, frazione di Offlaga: i malviventi ieri pomeriggio hanno sottratto dalla piazza della chiesa i lavoretti realizzati da mamme e bambini.

Ladri di vasi in azione a Offlaga

Due erano stati regalati alla scuola materna, due sono stati donati alla scuola primaria, mentre due domenica sono stati posizionati sui pietroni all’ingresso della chiesa di Cignano. E lì sono rimasti solo poche ore. Ieri pomeriggio, tra le 13.58 e le 14.10 quelli a Cignano sono spariti, rubati da qualche sconosciuto. Un ladro non certo sprovveduto dato che, prima di colpire, ha atteso che le telecamere dell’edificio antistante la chiesa fossero girate così a non essere inquadrato.

Lo sdegno

Immancabile lo sdegno da parte delle mamme e dei cittadini, turbati non per il danno economico, ma morale dal momento che nei vasi era riversata tutta la creatività e l’impegno dei bimbi del paese. “Preghiamo chiunque abbia visto qualcosa o qualcuno di segnalarlo, non per il valore di un vaso di plastica, ma per l’amore col quale questo vaso è stato reso una vera opera d’arte dai nostri piccoli – questo l’appello dei genitori – Ringraziamo chiunque ci possa aiutare a far luce su un’azione”.

