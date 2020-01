L’acqua della roggia si tinge… di viola. E’ successo stamattina in via Palestro, a Manerbio.

E’ accaduto stamattina in via Palestro a Manerbio, nel fosso proprio dietro alle scuole elementari. Un mistero inspiegabile: l’acqua, da trasparente è diventata… viola. Un fatto che ha suscitato la curiosità e la preoccupazione dei residenti che hanno segnalato la situazione all’ufficio Ecologia del Comune ma anche la Polizia Locale, che sta provvedendo in questi istanti ad allertare le autorità di competenza per analizzare l’acqua, per capire di che tipo di sostanza si tratti e da dove provenga lo sversamento.

