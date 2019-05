La truffa del finto avvocato bussa alle porte di Manerbio: questa volta, però, la vittima l’ha scampata.

La truffa

«Suo figlio ha causato un incidente, è in caserma e rischia il carcere: deve pagare la cauzione». Da un lato del telefono un sedicente avvocato; dall’altro, nei panni della vittima, un familiare (solitamente un anziano) che non sempre riconosce l’odore della truffa. Questa volta è andata per il meglio e l’inganno è stato smascherato in tempo. Per i cittadini però rimane l’allerta: la truffa della finta emergenza è tornata a squillare nelle case della città.

L’articolo completo sul Manerbio Week in edicola da venerdì 24 maggio.

