L’associazione Azzano aiuta Azzano lotta contro i disagi della sede. Da mesi il tetto ammalorato è causa di infiltrazioni: ma il sodalizio non ha smesso di rimboccarsi le maniche.

In paese piove sulla solidarietà. Letteralmente. E’ il disagio che da un anno si trova a vivere l’associazione Azzano aiuta Azzano, la cui sede più di una volta si è allagata a causa delle infiltrazioni d’acqua del tetto rovinato. Un disagio che, nonostante le sollecitazioni all’Amministrazione e la proposta dei volontari di intervenire con mezzi propri, continua a sussistere goccia dopo goccia. Ma che non ha fatto perdere la voglia di aiutare a chi, da anni, si è messo in gioco per gli altri. Nata nell’autunno del 2014 e ufficialmente costituita nel febbraio dell’anno successo su volontà dell’Amministrazione Baronchelli, l’associazione azzanese ha dato vita ad un progetto sociale di recupero e rivendita di abiti usati. Progetto che non è stato fermato nonostante i disagi.

