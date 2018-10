Ancora circa un mese per partecipare al concorso

La solidarietà che abita a scuola

Anche quest’anno il Csv di Brescia, centro servizi volontariato, promuove il concorso “La Solidarietà che abita a scuola” rivolto alle classi della scuola primaria e secondaria di primo grado della provincia di Brescia.

Al centro dell’attenzione il mondo del volontariato nelle sue più diverse manifestazioni: solidarietà, partecipazione, dono, gratuità, rispetto per l’altro, cittadinanza attiva, promozione dei diritti di tutte le persone.

Gli studenti che parteciperanno a “La solidarietà che abita a scuola”, nell’elaborazione della loro opera, descrivere o anche solo prendere spunto dalle esperienze di volontariato, eventualmente svolte personalmente dai singoli alunni, dal gruppo classe o dall’intero istituto scolastico, oppure ispirarsi a iniziative e progetti che hanno coinvolto le organizzazioni di volontariato e le associazioni del proprio territorio.

Al concorso le classi potranno presentare gli elaborati più diversi, dalle opere grafiche, pittoriche, fotografiche, a quelle informatiche o digitali, a brani musicali, favole, racconti, ricerche, o ancora videoclip e articoli.

La scadenza per l’ invio dei lavori al CSV è venerdì 9 novembre 2018, il regolamento per poter prendere parte all’iniziativa è presente sul sito del centro stesso.

Otto le classi vincitrici

Le classi vincitrici riceveranno un buono in cancelleria da 500 euro e saranno premiate in occasione della Festa del Volontariato in programma mercoledì 5 dicembre 2018 a Brescia presso la sede di Confartigianato.

L’iniziativa promossa è in collaborazione con l’Ufficio Scolastico per la Lombardia di Brescia e con il patrocinio della Provincia e del Comune di Brescia.