“Bruciato” il ritrovo dei pensionati a Bagnolo Mella.

La sede va a fuoco

Dopo i furti, arrivano le fiamme.

Sembra non esserci pace per il ritrovo dei pensionati.

Nel 2017 infatti era arrivato l’ultimo di una serie di furti. Stavolta invece si è passati addirittura alle fiamme: il loro «casottino» o «baracca», come l’amavano definire, non c’è più.

Domenica infatti, verso le 16.30, uno dei pensionati passando si è accorto che stava andando tutto a fuoco.

Ovviamente, non è dato sapere se sia stato un gesto doloso, se sia stata una bravata finita male oppure se sia stato un fatto accidentale. I pensionati però a tal proposito non hanno dubbi.

“Siamo convinti che sia stato un gesto doloso” ha spiegato il responsabile della sede, Giuseppe Merlini.

