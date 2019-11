Una cerimonia di intitolazione ad Angelo Tirelli della sede Cisl molto partecipata nella sede Cisl di via Dante a Verolanuova

La sede Cisl di Verolanuova è dedicata ad Angelo Tirelli

Sono accorsi in molti all’appuntamento di oggi pomeriggio presso la sede Cisl di via Dante a Verolanuova. La realtà da oggi sarà intitolata ad Angelo Tirelli, uomo leale, onesto, tutto d’un pezzo, sempre disponibile per aiutare il prossimo.

Lo storico sindacalista di Cadignano, scomparso un anno fa, è stato ricordato dall’amico Roberto Bocchio, ora alla guida del sindacato locale e impegnato impegnato in ambito INPS a livello cittadino, il segretario generale della Cisl Alberto Pluda, l’assessore Carlotta Bragadina, don Lucio Sala e i figli di Angelo. Grande la stima verso Tirelli si rinnova giorno dopo giorno, e questa inaugurazione ne è la dimostrazione.

