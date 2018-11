E’ una situazione che ha del paradossale quella che si presenta a Manerbio. La nuova sala slot della città infatti è “salva” per tre metri. Un piccolo spazio, ma una vittoria per il gioco d’azzardo.

La sala slot di Manerbio “salva” per tre metri

E’ tre metri dentro il limite previsto dalla legge regionale la nuova sala slot che aprirà a Manerbio nelle prossime settimane. «Un iter in corso da tempo», hanno fatto sapere dal Comune, ma «l’attività è stata autorizzata dalla Questura solo da pochi giorni». Perché a Manerbio, per ora, a opporsi al gioco d’azzardo lecito c’è solo la legge regionale. D’altra parte il regolamento comunale scritto per contrastare il gioco, e approvato in Consiglio il 30 marzo, non è mai entrato in vigore. In questo momento in via San Martino del Carso, al di là del ponte, ci sono due sale che ospitano slot machine: Admiral e, a trenta metri di distanza, la nuova Vegas Slot VLT. Manerbio, intanto, ha una media di 9 slot ogni mille abitanti.

