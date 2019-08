La Regione eroga contributi per i Vigili del fuoco volontari bresciani. La notizia è stata ufficializzata dal Pirellone con grande entusiasmo della Lega.

Sono stati assegnati i 950.000 euro di finanziamenti a fondo perduto stanziati da Regione Lombardia, su proposta dell’assessore al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni, per migliorare le dotazioni dei 1.600 Vigili del Fuoco Volontari operanti sul territorio lombardo. Il bando, che si è chiuso il 31 luglio, era riservato alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e alle Associazioni di promozione sociale (Aps), che hanno tra le loro finalita’ statutarie il sostegno a uno o piu’ distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco sul territorio lombardo, sede legale e operativa in Lombardia e che sono iscritte all’elenco regionale. Sono state presentate complessivamente 56 domande ammissibili da parte di 53 Onlus e Aps, che sono state tutte finanziate sino a un massimo, stabilito dal bando, di 25.000 euro ciascuna.

Con questo stanziamento, che si aggiunge ai 700.000 erogati lo scorso anno e ai 500.000 euro del 2017, Regione Lombardia raggiunge la cifra di 2,15 milioni di euro di contributi a sostegno delle attività dei distaccamenti dei volontari, del rinnovo parco mezzi e delle dotazioni tecniche utilizzate negli interventi di soccorso tecnico urgente.

“La presenza capillare dei vigili del fuoco volontari sulterritorio e la loro conoscenza approfondita delle zone dove operano – ha commentato l’assessore Foroni – sono un patrimonio

unico e irrinunciabile per rispondere nel migliore dei modi alle emergenze. Ancora una volta, sostenendo l’acquisto di nuove dotazioni, abbiamo contribuito a migliorarne la qualita’ e la tempestivita’ negli interventi di soccorso urgente, a salvaguardia dell’incolumita’ di tutti i cittadini”.

Le 53 associazioni 4beneficiarie del contributo regionale avranno tempo fino alla fine del 2019 per acquistare nuovi mezzi e gli strumenti oggetto della domanda presentata: mezzi e moduli antincendio, radio portatili, motoseghe, termocamere, motoventilatori, termoventilatori, cerca persone, torri faro e altro.

A fare la parte del leone, la provincia di Brescia (dove sono concentrati la maggior parte dei distaccamenti volontari): 17 sono infatti le domande ammesse e finanziate da Regione Lombardia. A seguire: la provincia di Como con 7; quella di Milano 6; Monza e Sondrio con 5; Pavia e Bergamo con 4; Lecco con 3; Varese e Lodi con 2; Cremona con una.

Le associazioni che hanno ottenuto il finanziamento

Le associazioni bresciane finanziate riguardano i seguenti distaccamenti: Bagolino (16.944), Breno (15.856), Chiari (20.993), Desenzano del Garda (17.131), Edolo (14.735), Lumezzane (17.563), Orzinuovi (17.262), Paitone (17.265), Palazzolo (17.336), Darfo Boario Terme (17.152), Ponte di Legno (17.055), Sale Marasino (17.372), Salò 18.000 e 17.029), Verolanuova (7.997), Vestone (17.128), Vezza d’Oglio (18.000).

L’intervento della Lega

“Un’ottima notizia quella dell’assegnazione dei fondi per i Vigili del Fuoco volontari su tutto il territorio regionale, per un totale di 950 mila euro destinati a 54 distaccamenti lombardi.” Lo afferma Floriano Massardi, vice capogruppo del Carroccio al Pirellone. “La Provincia di Brescia – spiega Floriano Massardi – grazie anche alla sua forte tradizione civica fa la parte del leone: sono stati infatti erogati contributi complessivi per oltre 284 mila euro, che saranno distribuiti a 17 distaccamenti dislocati su tutto il territorio, specialmente nelle zone di montagna. Un ringraziamento va all’assessore Foroni per l’impegno dimostrato verso i 1600 volontari lombardi. Le risorse – prosegue l’esponente della Lega – potranno essere utilizzate per aggiornare le dotazioni e gli automezzi e rappresentano una vera boccata di ossigeno per i nostri volontari, che svolgono un fondamentale ruolo di presidio per quanto attiene la sicurezza del nostro territorio.

Si tratta dell’ennesima riprova del buon governo di Regione Lombardia; la nostra Istituzione ha dimostrato ancora una volta la propria sensibilità verso tutto ciò che riguarda la sicurezza, nella consapevolezza di come i volontari svolgano un ruolo certamente non inferiore a quello dei Vigili del fuoco effettivi che, senza il loro contributo, non potrebbero garantire interventi in tempi rapidi – conclude Floriano Massardi – specie in certe zone difficili da raggiungere.”

