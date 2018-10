Il successo della decima edizione della Festa della Polenta di Flero è stato celebrato con una grande festa per tutti i volontari

La decima edizione della Festa della Polenta rimarrà nella storia per la grande affluenza di pubblico. Per questo, venerdì sera, a Flero, la Pro Loco ha organizzato un rinfresco per ringraziare tutti i suoi volontari. Il loro impegno è stato fondamentale per lo straordinario risultato raggiunto: sono state contate fino a 800 persone a serata.

Tutto il ricavato in beneficenza

Durante la serata il presidente della Pro Loco Federico Maghini e la vicepresidente Giusi Zani hanno hanno consegnato gli assegni con il ricavato della festa a don Alfredo, per la costruzione di un gioco inclusivo in oratorio, e a Simona Cottali de Il Volo di Pietro. Soddisfatto il sindaco Pietro Alberti <<E’ importante che la comunità sia unita per realizzare iniziative sul proprio territorio>>