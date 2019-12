La primaria di Azzano Mella “cresce” con nuovi spazi: a gennaio al via i lavori.

Tre nuovi spazi dedicati alla didattica e un’aula polifunzionale a disposizione degli insegnanti e degli alunni. La scuola primaria Giovanni Paolo II crescerà grazie ai lavori banditi dall’Amministrazione e in programma per gennaio: un intervento da quasi 300mila euro per completare il plesso e incentivare l’istruzione con nuovi strumenti. L’intervento consiste nel completamento dell’edificio delle scuole elementari situato in via dei Pizzi tramite la creazione di una nuova aula polifunzionale e la realizzazione di tre aule didattiche, attualmente al rustico.

