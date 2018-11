La piscina di Manerbio torna nelle mani del Comune.

È’ stato finalmente messo un punto sulla controversa vicenda della piscina comunale. La piscina di Manerbio è tornata nelle mani del Comune.

Il gestore del Mya se n’è andato da pochi giorni con una sorta di buonuscita. Un primo passo che ha riportato la struttura di via Verdi in mano al Comune: anche se da oggi, per farla rinascere, servirà l’aiuto di investitori privati. A lavorare giorno e notte per individuare una soluzione alla lunga querelle è stato l’assessore ai Lavori pubblici Paolo Vittorielli. «Sono soddisfatto che la vicenda si sia conclusa dopo tanto, troppo tempo – ha commentato – Tuttavia per rendere l’impianto funzionale siamo solo all’inizio. È nostro interesse che le persone possano usufruire di una nuova struttura se ci sarà la voglia di mettersi in gioco di chi è fuori dalla realtà comunale».

