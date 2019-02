A bordo di una Fiat Panda 4×4 ripartono gli “eroi della strada” senighesi

La nuova avventura nel Sahara per Paolo e Giorgio

Mancano pochi giorni e il team di Paolo Strada e Giorgio Curti partirà per una nuova incredibile avventura nel deserto con la loro Panda del 1995.

Dopo aver affrontato lo scorso anno il Panda Raid 2018, Paolo e Giorgio si stanno preparano ad affrontare il Sahara Racing Cup 2019, ossia un raid amatoriale internazionale riservato alle Fiat Panda 4×4 immatricolate dal 1983 ad oggi.

I due senighesi dovranno presentarsi al punto di partenza ad Hammamet in Tunisia domenica 3 marzo. Da qui sei giorni di dune e piste sterrate sulle tracce degli storici rally raid che avevano luogo in queste terre negli anni Ottanta e Novanta. Il traguardo è a Douz, toccando Matmata e Ksar Guilaine, e non mancheranno di certo varianti al percorso.

Oltre alla passione per i motori, la missione da portare a termine. Ogni equipaggio dovrà portare a termine un’azione solidale promossa dagli organizzatori italiani di questa spedizione ossia consegnare circa 20 chilogrammi di materiale scolastico e beni di prima necessità per il complesso scolastico di Douz.

Molte le realtà produttive e associative che hanno sostenuto il progetto di beneficenza. Nell’officina di Paolo da diversi mesi si sta lavorando per apportare migliorie al mezzo grazie anche allo stage dei ragazzi del laboratorio di motoristica del Cfp Bonsignori di Remedello.

Buon viaggio ragazzi!