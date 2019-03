Orti didattici, sociali periurbani, urbani e collettivi per sensibilizzare famiglie e studenti sull’importanza di una alimentazione sana.

Azzano e Flero in prima linea

Gli Istituiti comprensivi di Azzano e Flero hanno partecipato al bando della Regione Lombardia e riceveranno rispettivamente 1200 e 600 euro. Il contributo sarà utilizzato per la realizzazione di orti didattici e relativa attrezzatura che si inseriscono nei progetti di sostenibilità ambientale già avviati nelle scuole. “Gli orti didattici sono fondamentali per la formazione umana degli studenti: avere giovani generazioni più consapevoli significa costruire un futuro migliore per la nostra società” ha spiegato Fabio Rolfi, assessore regionale all’Agricoltura, Ambiente, Alimentazione e Sistemi Verdi.

